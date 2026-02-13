Бочоришвили: Мюнхенская конференция это возможность для Грузии иметь коммуникацию с партнерами и участниками конференции

Мюнхенская конференция по безопасности - для Грузии возможность более серьезного партнерства, которое будет направлено на благополучие как Европы, так и Грузии, - заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в комментарии журналистам.



По ее словам, Мюнхенская конференция это возможность для Грузии иметь коммуникацию с партнерами и участниками конференции.



«Конечно, мы в рамках возможностей должны обсудить наши приоритеты. В частности, говорить о том, чего хочет Грузия, как Грузия видит европейскую безопасность, как рассматриваем себя как часть европейской безопасности и какой вклад Грузия вносит в то, что сегодня обсуждается в Европе. Также, насколько важно, чтобы на Грузию смотрели серьезно и чтобы было отношение, которое сделает возможным более серьезное партнерство, направленное на благополучие как Европы, так и самой Грузии», - отметила Бочоришвили.



Кроме того, как отметила министр, в рамках конференции запланировано много мероприятий, одно из которых будет посвящено вопросам транспортной связанности и важности Среднего коридора в контексте европейской безопасности.



По словам министра, в этом плане особенно важно представить роль Грузии в Среднем коридоре.



«Для нас важно, чтобы Грузия была представлена ​​именно с этой точки зрения, и чтобы именно в этом контексте мы говорили о значении Грузии в Среднем коридоре и в целом о важности Среднего коридора для Европы сегодня, и для связанности Европы и Азии», - заявила Мака Бочоришвили.





