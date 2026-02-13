Госдеп США: Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией

13.02.2026 18:53





«США стремятся к конструктивным отношениям с Грузией», ответил пресс-секретарь Госдепартамента на вопрос грузинского информационного агентства Netgazeti о том, какое влияние текущие отношения между Грузией и Ираном могут оказать на связи Грузии с США и на более широкие региональные политические вопросы.



«Соединённые Штаты на протяжении 33 лет были избранным партнёром Грузии и грузинского народа. Мы остаемся твёрдыми сторонниками независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией.



Мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента Трампа между Арменией и Азербайджаном, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может внести свой вклад и получить значительные выгоды от той стабильности и благосостояния, которые это соглашение делает возможными.



Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и на политическую обстановку в Грузии.



Мы также рассматриваем конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять для укрепления наших двусторонних отношений и подтверждения серьёзного подхода к их развитию», — говорится в письменном ответе, направленном Netgazeti.





