|
|
|
Госдеп США: Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией
13.02.2026 18:53
«США стремятся к конструктивным отношениям с Грузией», ответил пресс-секретарь Госдепартамента на вопрос грузинского информационного агентства Netgazeti о том, какое влияние текущие отношения между Грузией и Ираном могут оказать на связи Грузии с США и на более широкие региональные политические вопросы.
«Соединённые Штаты на протяжении 33 лет были избранным партнёром Грузии и грузинского народа. Мы остаемся твёрдыми сторонниками независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Соединённые Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Грузией.
Мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента Трампа между Арменией и Азербайджаном, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может внести свой вклад и получить значительные выгоды от той стабильности и благосостояния, которые это соглашение делает возможными.
Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и на политическую обстановку в Грузии.
Мы также рассматриваем конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять для укрепления наших двусторонних отношений и подтверждения серьёзного подхода к их развитию», — говорится в письменном ответе, направленном Netgazeti.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна