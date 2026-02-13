|
|
|
Папуашвили назвал «позорным» приглашение Гахария на Мюнхенскую конференцию
13.02.2026 18:54
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возмутился приглашением на Мюнхенскую конференцию по безопасности экс-премьера Георгия Гахария, который объявлен грузинской стороной в розыск.
«Позорным является то, что он может оказаться на территории, где могут находиться различные официальные лица. К сожалению, пространство ЕС стало убежищем для политических криминалов. Он не только скрывается в Берлине, но и получает деньги. Как известно, ему назначена стипендия», – сказал Папуашвили.
По его мнению, данная ситуация демонстрирует «пропасть ценностей, из которой сегодня вещает Евросоюз».
«В целом, это скорее сфера черного юмора – когда обвиняемый должен оказаться на конференции по безопасности. Я не знаю, кто его пригласил, таких приглашений мы видели много, в том числе когда Мамука Хазарадзе говорил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, а потом он бродил по улице на морозе», – добавил он.
Об участии Гахария в форуме ранее сегодня сообщили в его партии «За Грузию». По их информации, на полях конференции у него состоятся встречи с высокопоставленными политиками из США и стран-членов ЕС.
Правительство «Грузинской мечты» будет представлять главы МИД Мака Бочоришвили. Папуашвили заверил, что она не будет пытаться задержать Гахария в случае встречи: «Мака Бочоришвили – министр иностранных дел, а не министр внутренних дел, поэтому его задержание там не произойдет».
С весны 2025 года Гахария находится в Германии. По сообщениям проправительственных СМИ, он работает научным сотрудником частной берлинской Школы управления Hertie и стал стипендиатом этого вуза.
С прошлой осени в Грузии против него открыты два уголовных дела – по эпизодам разгона митинга 2019 года и возведению полицейского блокпоста у линии оккупации Цхинвальского региона. 13 ноября Тбилисский городской суд заочно арестовал его.
Сам Гахария считает дела сфабрикованными. Он полагает, что их начали по поручению миллиардера-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Тот неодногратно публично угрожал бывшему еденомышленнику, перешедшему в оппозицию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна