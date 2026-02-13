Папуашвили назвал «позорным» приглашение Гахария на Мюнхенскую конференцию

13.02.2026 18:54





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возмутился приглашением на Мюнхенскую конференцию по безопасности экс-премьера Георгия Гахария, который объявлен грузинской стороной в розыск.



«Позорным является то, что он может оказаться на территории, где могут находиться различные официальные лица. К сожалению, пространство ЕС стало убежищем для политических криминалов. Он не только скрывается в Берлине, но и получает деньги. Как известно, ему назначена стипендия», – сказал Папуашвили.



По его мнению, данная ситуация демонстрирует «пропасть ценностей, из которой сегодня вещает Евросоюз».



«В целом, это скорее сфера черного юмора – когда обвиняемый должен оказаться на конференции по безопасности. Я не знаю, кто его пригласил, таких приглашений мы видели много, в том числе когда Мамука Хазарадзе говорил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, а потом он бродил по улице на морозе», – добавил он.



Об участии Гахария в форуме ранее сегодня сообщили в его партии «За Грузию». По их информации, на полях конференции у него состоятся встречи с высокопоставленными политиками из США и стран-членов ЕС.



Правительство «Грузинской мечты» будет представлять главы МИД Мака Бочоришвили. Папуашвили заверил, что она не будет пытаться задержать Гахария в случае встречи: «Мака Бочоришвили – министр иностранных дел, а не министр внутренних дел, поэтому его задержание там не произойдет».



С весны 2025 года Гахария находится в Германии. По сообщениям проправительственных СМИ, он работает научным сотрудником частной берлинской Школы управления Hertie и стал стипендиатом этого вуза.



С прошлой осени в Грузии против него открыты два уголовных дела – по эпизодам разгона митинга 2019 года и возведению полицейского блокпоста у линии оккупации Цхинвальского региона. 13 ноября Тбилисский городской суд заочно арестовал его.



Сам Гахария считает дела сфабрикованными. Он полагает, что их начали по поручению миллиардера-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Тот неодногратно публично угрожал бывшему еденомышленнику, перешедшему в оппозицию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





