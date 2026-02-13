Эстонская телерадиокомпания: Эстония переводит посла из Грузии в Армению

13.02.2026 18:54





Правительство Эстонии переводит своего посла в Грузии Марге Мардисалу-Кахар, занимавшую эту должность с 2024 года, в Армению, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания Eesti Rahvusringhääling (ERR). С 10 марта она прекращает работу в качестве посла в Грузии и перейдёт на работу в Армению, где планируется открытие посольства Эстонии. Дипломатическую миссию Эстонии в Грузии возглавит временный поверенный в делах.



По информации того же источника, изменения обусловлены «охлаждением отношений» между правительствами Эстонии и Грузии, а также «активизацией контактов с Арменией».



Эстония и Грузия открыли посольства в 2006 и 2007 годах. В настоящее время у Грузии нет посла в Эстонии.



После начала работы в Армении Марге Мардисалу-Кахар станет первым послом Эстонии, который будет постоянно работать из Еревана, сообщили изданию в Министерстве иностранных дел Эстонии. До настоящего времени Эстония курировала вопросы, связанные с Арменией, через своё посольство, расположенное в Грузии.



После парламентских выборов 2024 года, заявлений грузинских властей по евроинтеграции и последующего разгона демонстраций, власти Эстонии ввели визовые санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных чиновников.



«Насилию, политическому правосудию и несоразмерным наказаниям нет места в демократии. Эстония продолжает стоять рядом с грузинским гражданским обществом, независимыми СМИ и грузинским народом, который борется за своё достоинство, права и европейское будущее», — заявили в Таллине.



В свою очередь, Тбилиси обвиняет Эстонию во «вмешательстве в политику без согласия грузинского народа и правительства», после того как несколько организаций, критически настроенных по отношению к правительству, зарегистрировались в Эстонии.



«Сегодня мы наблюдаем пик несправедливости и всевозможной грязи: нам прямо пытаются доказать, что белое – это чёрное, и стараются пустить пыль в глаза», - так в 2024 году прокомментировал визовые ограничения Эстонии один из лидеров «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По информации ERR, на сайте Министерства иностранных дел Эстонии говорится, что страна на протяжении долгого времени содействовала евроатлантической интеграции Грузии, однако «поддержка грузинских институтов больше не является приоритетом внешней политики Эстонии».



Причиной этого названо «систематическое отдаление властей Грузии от демократии, включая невыполнение условий, установленных для получения статуса кандидата в члены Европейского союза».





