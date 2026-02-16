Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ожидается визит премьер-министра Словакии в Грузию


16.02.2026   20:48


В Грузию планируется визит премьер-министра Словакии Роберт Фицо. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкая Республика Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По словам Юрая Бланара, он рад тому, что отношения между Словакией и Грузией укрепляются.

«Хочу заявить, что между Грузией и Словакией существуют очень хорошие отношения. Никаких проблем нет. В ближайшее время Грузию также посетит председатель парламента. Кроме того, запланирован визит премьер-министра. Я рад, что наши отношения укрепляются благодаря открытию новых консульств — например, консульство было открыто в Кутаиси. Улучшение отношений происходит и за счёт прямого авиасообщения, которое было запущено между Братиславой и Кутаиси в обоих направлениях. Грузия также очень привлекательна с туристической точки зрения. Хочу подчеркнуть, что Словацкая Республика полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы выражаем поддержку единству и суверенитету вашей страны независимо от того, какая страна нарушает её территориальную целостность», — заявил Юрай Бланар.


