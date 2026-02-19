Зурабишвили: Все, что происходит сегодня в Грузии, отдаляет страну от европейского пути

Все, что сегодня происходит в Грузии, отдаляет страну от европейского пути и европейских реформ, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Евроньюс».



«У нас государство, захваченное Россией. У нас российская модель, которая осуществляется быстрыми темпами. Это обходится России гораздо дешевле, чем военное вторжение в Украину. У нас это означает захват институтов, но у нас есть сильное гражданское общество, которое борется», - заявила Саломе Зурабишвили.



Она отметила, что важно, чтобы Европа проявляла больше внимания к Грузии.



«Непросто, так как вокруг нас множество кризисов. Но важно, чтобы у нас была моральная поддержка. Это важно не только для Грузии, но и для сильной Европы, а также для американских партнеров», - отметила пятый президент Грузии.



Саломе Зурабишвили также ответила на вопрос о текущих мирных переговорах между Украиной и Россией.



«Конечно, однажды это [российско-украинская война] закончится, но главное, как закончится. Все соседи России знают, что Россия всегда является агрессором. Из этих мирных переговоров необходимо уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Россия должна понять, что не может оккупировать территории соседей», - заявила Зурабишвили.



По ее словам, президент России Владимир Путин никогда не заинтересован в мире, и его согласие на мир должно быть вынужденным.



«Неопределенность, которую испытывает Путин из-за действий Трампа, является лучшим союзником, чтобы он вынужденно согласился на мирное соглашение», - отметила Саломе Зурабишвили.





