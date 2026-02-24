Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам человека


24.02.2026   11:12


В рамках сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Встреча состоялась 23 февраля.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере безопасности на оккупированных территориях Грузии и необходимость мирного урегулирования конфликта.

Обсуждение касалось ситуации в сфере безопасности на оккупированных территориях Грузии и необходимости мирного урегулирования конфликта. Глава внешнеполитического ведомства обратила внимание на важность сохранения вопроса о положении на оккупированных территориях на высоком уровне в повестке дня ООН. Также была подчеркнута необходимость допуска Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и других международных механизмов мониторинга на оккупированные территории.

Министр отметила, что Грузия вновь представит в Совете ООН по правам человека резолюцию «Сотрудничество с Грузией».

В рамках встречи стороны также обсудили текущие процессы в Грузии и ситуацию в сфере безопасности в регионе. Была выражена готовность продолжать сотрудничество по важным вопросам защиты прав человека», - говорится в сообщении.


