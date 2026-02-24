Глава МИД Грузии встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам человека

24.02.2026 11:12





В рамках сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.



Встреча состоялась 23 февраля.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере безопасности на оккупированных территориях Грузии и необходимость мирного урегулирования конфликта.



«В рамках сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.



Обсуждение касалось ситуации в сфере безопасности на оккупированных территориях Грузии и необходимости мирного урегулирования конфликта. Глава внешнеполитического ведомства обратила внимание на важность сохранения вопроса о положении на оккупированных территориях на высоком уровне в повестке дня ООН. Также была подчеркнута необходимость допуска Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и других международных механизмов мониторинга на оккупированные территории.



Министр отметила, что Грузия вновь представит в Совете ООН по правам человека резолюцию «Сотрудничество с Грузией».



В рамках встречи стороны также обсудили текущие процессы в Грузии и ситуацию в сфере безопасности в регионе. Была выражена готовность продолжать сотрудничество по важным вопросам защиты прав человека», - говорится в сообщении.





