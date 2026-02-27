|
На заседании политсовета «Грузинской мечты» присутствовал Бидзина Иванишвили
27.02.2026 17:33
На заседании политсовета «Грузинской мечты» присутствовал почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.
Заседание прошло в центральном офисе партии. После заседания премьер-министр и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе представил заявление партии по вопросу санкцирования Великобританией двух грузинских телекомпаний – «Имеди» и POSTV.
По оценке политсовета «Грузинской мечты», решение Великобритании является беспрецедентным примером открытой атаки на свободные СМИ.
«Мотивом было дать полуживой-полумертвой оппозиции небольшой шанс сохранить биение пульса…
Как только радикальная оппозиция получила разовую помощь со стороны зарубежных покровителей в виде санкций «Имеди» и POSTV, они посредством единого «месидж-бокса» начали утверждать абсурд, будто власть и свободные грузинские СМИ находятся на грани обрушения. Это еще одна люстрация и одновременно трагедия этих людей, что, по их мнению, судьбу Грузии должен решать не грузинский народ, а внешняя сила», - считает правящая партия.
