|
|
|
Посольство Ирана в Грузии планирует предпринять надлежащие меры по вывозу граждан
28.02.2026 15:46
Сионистский режим Израиля при поддержке Соединённых Штатов осуществил нападение на территориальную целостность и суверенитет Ирана, - говорится в заявлении, распространённом Посольством Ирана в Грузии.
Согласно заявлению, «в моменты величайших исторических испытаний иранский народ испытаний всегда проявляет стойкость и единство».
«Сионистский режим Израиля при поддержке Соединённых Штатов совершил очередную дерзкую атаку против территориальной целостности и суверенитета нашей исконной родины - Ирана. Однако иранский народ в периоды тяжелейших исторических испытаний всегда проявляет стойкость и единство. Повторное испытание уже испытанного - ошибка», — говорится в информации.
Также в заявлении посла Исламской Республики Иран, Сейеда Али Моджана, отмечается, что посольство окажет помощь тем гражданам, которые желают вернуться на родину.
«Посольство Исламской Республики Иран в Грузии планирует принять надлежащие меры для вывоза граждан, которые из-за явной агрессии сионистского режима и отсутствия прямых авиарейсов не могут своевременно вернуться на родину.
О предпринятых мерах по возвращению в Иран будет незамедлительно сообщено посредством официального заявления на веб-сайте посольства и на других надёжных платформах. Иран - мощное государство, способное защитить себя от любой агрессии. Повторное испытание уже испытанного - ошибка», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна