Посольство Ирана в Грузии планирует предпринять надлежащие меры по вывозу граждан

Сионистский режим Израиля при поддержке Соединённых Штатов осуществил нападение на территориальную целостность и суверенитет Ирана, - говорится в заявлении, распространённом Посольством Ирана в Грузии.



Согласно заявлению, «в моменты величайших исторических испытаний иранский народ испытаний всегда проявляет стойкость и единство».



«Сионистский режим Израиля при поддержке Соединённых Штатов совершил очередную дерзкую атаку против территориальной целостности и суверенитета нашей исконной родины - Ирана. Однако иранский народ в периоды тяжелейших исторических испытаний всегда проявляет стойкость и единство. Повторное испытание уже испытанного - ошибка», — говорится в информации.



Также в заявлении посла Исламской Республики Иран, Сейеда Али Моджана, отмечается, что посольство окажет помощь тем гражданам, которые желают вернуться на родину.



«Посольство Исламской Республики Иран в Грузии планирует принять надлежащие меры для вывоза граждан, которые из-за явной агрессии сионистского режима и отсутствия прямых авиарейсов не могут своевременно вернуться на родину.



О предпринятых мерах по возвращению в Иран будет незамедлительно сообщено посредством официального заявления на веб-сайте посольства и на других надёжных платформах. Иран - мощное государство, способное защитить себя от любой агрессии. Повторное испытание уже испытанного - ошибка», — говорится в заявлении.





