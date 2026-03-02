Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе переговорил с президентом ОАЭ на фоне напряженности на Ближнем Востоке


02.03.2026   11:31


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Как написал премьер-министр в соцсети, он еще раз подтвердил президенту ОАЭ прочное и растущее партнерство Грузии с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«На фоне последних событий в регионе я провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил искреннюю солидарность и надежду на установление продолжительного мира. Также я отметил, что мы высоко ценим особую дружбу между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами и еще раз подтвердил наше прочное и растущее партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами», - отметил премьер.


