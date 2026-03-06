Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каха Каладзе: Создавали иллюзию, что завтра нас примут в ЕС, но это не так


06.03.2026   13:35


Ещё когда говорили о том, что Украина не может стать членом Европейского Союза, и к Грузии отношение было таким же, - так заявление Марты Кос о вступлении Украины в ЕС прокомментировал мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Он отметил, что сами страны-члены ЕС сталкиваются с огромными вызовами из-за сложной ситуации в мире.

«Мы знаем, какова реальность. Ещё когда говорили о том, что Украина не может стать членом ЕС, к Грузии отношение было таким же. Некоторые создавали иллюзию, что завтра нас примут в Евросоюз, но это не так. Не нужно обманывать людей, нужно говорить о реальности. Европа стоит перед огромными вызовами. Мы видим, какие отношения между странами-членами ЕС, какая напряжённость. Мы слышали заявления и со стороны стран Балтии. В целом, в мире напряжённая ситуация», - заявил Каладзе.


