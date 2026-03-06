|
|
|
Опрос IRI: 18% армян считают Грузию важным партнером, но 6% – главной угрозой
06.03.2026 18:01
До 6% жителей Армении считают Грузию наибольшей угрозой для безопасности страны. Таковы данные опроса Международного республиканского института (IRI).
Согласно исследованию, Грузия вошла в пятерку стран, которые жители страны считают угрозами вместе с Азербайджаном (80%), Турцией (69%), Россией (29%) и США (10%).
Тех, кто считает Грузию главным политическим партнером Армении, в три раза больше – 18%. Россию так оценили 43% респондентов, США – 42%, Иран – 34%, Евросоюз – 29%, Францию – 27%, Китай – 21%.
Опрос проводился с 3 по 13 февраля 2026 года методом телефонного интервью (CATI) среди 1506 граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха старше 18 лет. Уровень участия составил 22%, а погрешность – 2,5%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна