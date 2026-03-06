Опрос IRI: 18% армян считают Грузию важным партнером, но 6% – главной угрозой

До 6% жителей Армении считают Грузию наибольшей угрозой для безопасности страны. Таковы данные опроса Международного республиканского института (IRI).



Согласно исследованию, Грузия вошла в пятерку стран, которые жители страны считают угрозами вместе с Азербайджаном (80%), Турцией (69%), Россией (29%) и США (10%).



Тех, кто считает Грузию главным политическим партнером Армении, в три раза больше – 18%. Россию так оценили 43% респондентов, США – 42%, Иран – 34%, Евросоюз – 29%, Францию – 27%, Китай – 21%.



Опрос проводился с 3 по 13 февраля 2026 года методом телефонного интервью (CATI) среди 1506 граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха старше 18 лет. Уровень участия составил 22%, а погрешность – 2,5%.





