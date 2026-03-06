ЕНД: Возобновление отношений с США не требует фото и рукопожатий, а скорее конкретных шагов

06.03.2026 14:01





«Для возобновления стратегических отношений с Соединённые Штаты Америки нужны не фотографии, просто разговоры и рукопожатия, а в том числе конкретные шаги с конкретными американскими политиками», — заявил член «Единого национальнго движения Лаша Парулава.



По его оценке, восстановлению отношений между Грузия и США будет способствовать только проведение новых выборов и освобождение политических заключённых.



«Понятно, что необходимо провести новые выборы и освободить политзаключённых. Именно это Государственный департамент США сказал «Грузинской мечте», когда привёл цитату вице-президента в качестве ориентира о том, что демократический мандат не достигается преследованием оппонентов и их заключением в тюрьму. Это руководство к действию, выполнение которого даёт возможность восстановить доверие. Необходимы новые выборы, проведённые в свободной и справедливой среде, а также освобождение оппонентов и политических заключённых — это ключевые вопросы, которые действительно помогут восстановить доверие. Отношения будут перезагружены только в том случае, если »Грузинская мечта» освободит политических заключённых, прекратит репрессии и террор и назначит новые свободные выборы. Именно это повлияет на восстановление отношений», — заявил Лаша Парулава.







