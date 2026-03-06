Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД: Возобновление отношений с США не требует фото и рукопожатий, а скорее конкретных шагов


06.03.2026   14:01


«Для возобновления стратегических отношений с Соединённые Штаты Америки нужны не фотографии, просто разговоры и рукопожатия, а в том числе конкретные шаги с конкретными американскими политиками», — заявил член «Единого национальнго движения Лаша Парулава.

По его оценке, восстановлению отношений между Грузия и США будет способствовать только проведение новых выборов и освобождение политических заключённых.

«Понятно, что необходимо провести новые выборы и освободить политзаключённых. Именно это Государственный департамент США сказал «Грузинской мечте», когда привёл цитату вице-президента в качестве ориентира о том, что демократический мандат не достигается преследованием оппонентов и их заключением в тюрьму. Это руководство к действию, выполнение которого даёт возможность восстановить доверие. Необходимы новые выборы, проведённые в свободной и справедливой среде, а также освобождение оппонентов и политических заключённых — это ключевые вопросы, которые действительно помогут восстановить доверие. Отношения будут перезагружены только в том случае, если »Грузинская мечта» освободит политических заключённых, прекратит репрессии и террор и назначит новые свободные выборы. Именно это повлияет на восстановление отношений», — заявил Лаша Парулава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна