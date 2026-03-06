Леван Махашвили о визите в США: – Фактически, сейчас нам приходится выстраивать все с нуля

Мы выстраиваем отношения с нуля, кирпич за кирпичом - К сожалению, эти отношения были настолько разрушены при предыдущей администрации США, что сегодня нам приходится всё восстанавливать с нуля, - так председатель Комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили прокомментировал визит парламентской делегации Грузии в США.



По его словам, в части построения отношений это хороший, интересный и своевременный визит, который ни первый, ни последний. «Мы фактически заново знакомимся друг с другом. К сожалению, эти отношения были настолько разрушены при предыдущей администрации США, что сегодня нам приходится всё строить с нуля. Цель этого визита как раз заключалась в том, чтобы донести до американской стороны наши позиции, нашу реальность, контекст, в котором развивается Грузия, я имею в виду геополитический контекст: почему Грузия принимает те или иные внутренние или внешнеполитические решения», - подчеркнул Махашвили.



Депутат также отметил, что американская сторона также озвучила свои позиции, не просто касающиеся Грузии, а в целом по региону, и объяснила, как они видят роль региона в американской внешней политике. «Мы обязательно сделаем соответствующие выводы, когда делегация вернется, согласуем их, проведем консультации и на основании этого определим дальнейшие шаги. В части построения отношений это хороший, интересный и своевременный визит. Ни первый, ни последний по этому направлению», - подчеркнул председатель комитета парламента Грузии.



В то же время Махашвили заявил, что оппозиция стремится помешать восстановлению и перезагрузке грузино-американских отношений.



«Параллельно с тем, что правительство Грузии пытается развивать, строить и укреплять это партнерство, не прекращаются усилия по нанесению максимального ущерба этому процессу, по препятствованию различными формами: распространением информационной лжи, дезинформацией и так далее. Цель оппозиции - чтобы эти отношения не были восстановлены и перезагружены. Поэтому сначала была критика по поводу того, куда и с кем мы идем на встречи, якобы встречаемся с «русофилами», потом - с кем именно будут переговоры. С одной стороны, мы продолжим перезагрузку этих отношений на основе справедливости и взаимного уважения, а, с другой стороны, мы уверены, что попытки нанести ущерб этим отношениям не прекратятся как внутри Грузии, так и за рубежом. Простая причина - их собственный нарратив, что якобы страна изолирована, они не хотят, чтобы этот нарратив был разрушен. Однако, на мой взгляд, этот визит, уже не в первый раз, дал четкие ответы на все эти вопросы», — сказал Леван Махашвили.



Отметим, что парламентская делегация Грузии с визитом находится в Вашингтоне. В состав делегации входят депутаты: Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи и Лика Шартава.





