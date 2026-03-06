|
Госдеп США: Мы продолжим взимодействие с правительством Грузии по вопросам, оказывающим влияние на наши взаимоотношения
06.03.2026 14:35
Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, которые влияют на наши двусторонние отношения и на политический климат в Грузии. Мы также обсудим конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять для укрепления отношений между нашими странами и подтверждения серьезного подхода к их прогрессу, - сообщили в Государственном департаменте США грузинскому телеканалу «Формула».
Как сообщает «Формула», медиаорганизация направила Государственному департаменту запрос еще до визита делегации «Грузинской мечты» в США, однако ответ был получен только после визита.
«Соединенные Штаты Америки на протяжении 33 лет остаются надежным партнером Грузии и грузинского народа. Мы по-прежнему твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. США стремятся к конструктивным отношениям с Грузией.
Мирное соглашение, достигнутое президентом Трампом между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может как внести свой вклад, так и получить значительную выгоду от той стабильности и благополучия, которые делает возможным это соглашение.
Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на наши двусторонние отношения и на политический климат в стране. Мы также обсудим конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять для укрепления сотрудничества между нашими странами и демонстрации серьезного подхода к этому процессу», - отметили в Государственном департаменте.
Напомним, что парламентская делегация «Грузинской мечты» находилась с визитом в США. В Вашингтоне они посетили мероприятия, запланированные на 4–5 марта.
