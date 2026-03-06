|
Кобахидзе встретился с президентом Азиатского банка развития
06.03.2026 14:44
Премьер-министр ГрузииИракли Кобахидзе встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.
По информации Администрации правительства, на встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и Азиатским банком развития.
«Во время встречи был подчеркнут важный вклад Азиатского банка развития как одного из самых надежных партнеров Грузии в поддержке экономических секторов страны.
Был рассмотрен инвестиционный портфель АБР в Грузии. Отмечено, что инвестиции банка как в государственном, так и в частном секторе превышают 5 миллиардов долларов США и обеспечивают финансирование программ, направленных на развитие туристической инфраструктуры, водоснабжения, транспортного сообщения, энергетики, регионального и муниципального секторов.
Отмечено, что открытие нового офиса АБР в Тбилиси является еще одним ярким подтверждением долгосрочного партнерства между Грузией и банком», — говорится в информации, распространенной Администрацией правительства.
