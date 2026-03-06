Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с президентом Азиатского банка развития


06.03.2026   14:44


Премьер-министр ГрузииИракли Кобахидзе встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.

По информации Администрации правительства, на встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и Азиатским банком развития.

«Во время встречи был подчеркнут важный вклад Азиатского банка развития как одного из самых надежных партнеров Грузии в поддержке экономических секторов страны.

Был рассмотрен инвестиционный портфель АБР в Грузии. Отмечено, что инвестиции банка как в государственном, так и в частном секторе превышают 5 миллиардов долларов США и обеспечивают финансирование программ, направленных на развитие туристической инфраструктуры, водоснабжения, транспортного сообщения, энергетики, регионального и муниципального секторов.

Отмечено, что открытие нового офиса АБР в Тбилиси является еще одним ярким подтверждением долгосрочного партнерства между Грузией и банком», — говорится в информации, распространенной Администрацией правительства.


