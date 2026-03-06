Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Мы обсудили с президентом АБР взаимодействие в ключевых секторах экономики


06.03.2026   17:17


«На встрече с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда мы обсудили наше тесное сотрудничество и участие АБР в ключевых секторах экономики Грузии», — написал в социальной сети X премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра, открытие нового представительства АБР в Тбилиси еще больше укрепит партнерство и создаст новые возможности для инвестиций и развития.

«Рад приветствовать в Грузии президента Азиатского банка развития Масато Канда. На встрече мы обсудили наше тесное сотрудничество и участие АБР в ключевых секторах нашей экономики. Инвестиционный портфель этого международного финансового института превышает 5 миллиардов долларов США. Открытие нового представительства АБР в Тбилиси еще больше укрепит наше партнерство и создаст новые возможности для инвестиций и развития», — пишет Ираклий Кобахидзе.


