Кобахидзе: Мы обсудили с президентом АБР взаимодействие в ключевых секторах экономики

06.03.2026 17:17





«На встрече с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда мы обсудили наше тесное сотрудничество и участие АБР в ключевых секторах экономики Грузии», — написал в социальной сети X премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, открытие нового представительства АБР в Тбилиси еще больше укрепит партнерство и создаст новые возможности для инвестиций и развития.



