Зурабишвили: в парламенте создана комиссия миллионеров по ценам


06.03.2026   17:24


«Комиссия миллионеров по ценам», так пятый президент Грузии оценивает деятельность членов комиссии по изучению вопроса цен на продукты, созданную «Грузинской мечтой».

В прямом эфире в социальной сети Facebook Саломе Зурабишвили заявила:

«В парламенте создана комиссия миллионеров по ценам. То есть у госпожи Цилосани надо спрашивать, почему выросли цены. Для наших миллиардеров важнее организовать спецрейсы в Дубай, чтобы вывезти оттуда отдыхающих миллиардеров.

Когда во время ковида мы требовали вернуть людей, этого не происходило. А сегодня, оказывается, думают и переживают об отдыхающих в Дубае», — говорит Зурабишвили.


