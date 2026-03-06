Зурабишвили: в парламенте создана комиссия миллионеров по ценам

06.03.2026 17:24





«Комиссия миллионеров по ценам», так пятый президент Грузии оценивает деятельность членов комиссии по изучению вопроса цен на продукты, созданную «Грузинской мечтой».



В прямом эфире в социальной сети Facebook Саломе Зурабишвили заявила:



«В парламенте создана комиссия миллионеров по ценам. То есть у госпожи Цилосани надо спрашивать, почему выросли цены. Для наших миллиардеров важнее организовать спецрейсы в Дубай, чтобы вывезти оттуда отдыхающих миллиардеров.



Когда во время ковида мы требовали вернуть людей, этого не происходило. А сегодня, оказывается, думают и переживают об отдыхающих в Дубае», — говорит Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





