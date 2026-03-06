Граждан Украины предупредили о рисках из-за ужесточения антинаркотических законов в Грузии

В посольстве подчеркнули, что ответственность за нарушение ст. 260 УК Грузии предусматривает лишение свободы от 8 до 18 лет, а в случае особо крупных объемов хранения или реализации – пожизненное заключение.



«Учитывая изложенное, посольство Украины в Грузии настоятельно призывает граждан избегать любых контактов, предложений или действий в указанной противоправной сфере, чтобы эффективно защитить свои права и избежать компрометирующих ситуаций», – говорится в заявлении.



В случае угрозы жизни, безопасности или здоровью гражданам рекомендуют обратиться на «горячую линию» посольства по телефону +995 595 08 22 88 (WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).



В 2025 году в Грузии было зарегистрировано почти 10,5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками – это почти в два раза больше, чем годом ранее. Преследование в рамках этих дел начали в отношении 7 119 человек, из которых 2 265 уличили в сбыте.



Одновременно в прошлом году в Грузии ужесточили антинаркотическое законодательство: снизили пороги особо крупных количеств наркотиков, ввели более строгие наказания за продажу любых веществ (включая марихуану), закрепили юридические определения «наркоторговля» и «наркоторговец», а также расширили полномочия полиции по проверкам и конфискации имущества наркоторговцев.



В этом году список веществ, запрещенных к хранению, продаже и распространению в Грузии, пополнится 16 наименованиями.



Власти обещают продолжать строгую политику в сфере наркотиков.



