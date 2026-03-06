|
Любая грантовая поддержка в Грузии должна быть согласована и одобрена правительством страны
06.03.2026 18:48
Парламент в третьем и окончательном чтении утвердил пакет поправок к нескольким законам, который вводит уголовную ответственность за несогласованные с властями зарубежные гранты и ограничивает политическую активность. Изменения в «Законе о грантах» были утверждены на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении 78 голосами против 9. Большинством голосов депутаты поддержали и поправки ещё в шести законах, в том числе в Уголовном кодексе Грузии.
Поправки расширяют понятие зарубежных грантов и вводят уголовную ответственность за их получение без согласия властей. Грантом теперь будут считаться также любые средства, полученные из-за рубежа как физическим, так и юридическим лицом, если они используются для влияния на органы власти или часть общества с намерением изменения или формирования политики Грузии.
▪️ Грантом считаются средства, переданные любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для оказания какого-либо влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.
▪️ Юридическое лицо, в том числе зарубежное, но находящееся на территории страны, может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. В противном случае оно будет привлечена к уголовной ответственности.
▪️ Если иностранное государство нанимает в Грузии экспертов за деньги, то средства могут считаться грантом и их выдача может потребовать предварительного согласия правительства
▪️ Лицо, работающее по трудовому договору в организации, получающей более 20% своего годового дохода от иностранного государства, лишено права членства в политической партии на 8 лет
▪️ Если представительство, филиал или отдел юридического лица-нерезидента получает грант, в том числе от юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта.
▪️ Согласно поправкам к Уголовному кодексу, нарушение норм Закона о грантах будет караться уголовной ответственностью. Соответствующее нарушение повлечет за собой штраф, общественные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 летყ
