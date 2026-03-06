Мэрия Тбилиси закупила новую уборочную технику почти на $3,2 млн

Мэрия Тбилиси закупила 22 единицы уборочной техники стоимостью более 8,6 млн лари.



Новые машины – мусоровозы MAN и RENAULT различной вместимости (10, 15 и 21 кубометр) и грузовики FORD для перевозки отходов с крюком (хуклифты) – сегодня передали муниципальной компании Tbilservice Group.



Поставщиками техники выступили компании JTI Group и Tegeta Motors.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в этом году планируется приобрести еще 40 машин. Он полагает, что обновление автопарка позволяет постепенно улучшать процесс вывоза мусора и качество коммунальных услуг по всему городу.



«Для нас важно, чтобы город оставался чистым и ухоженным. Благодаря обновлению автопарка более 40% спецтехники Tbilservice Group теперь обновлено, и мы продолжим работать в этом направлении», – заявил Каладзе.





