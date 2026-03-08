Хидашели: Я нигде не говорила, что в Грузии готовят террористов

08.03.2026 17:49





По заявлению бывшего министра обороны Грузии Тинатин Хидашели, её допрос перед судьей-магистратом касался её высказываний, связанных с Ираном.



Как заявила в беседе с журналистами после завершения допроса Хидашели, её цель была достигнута, так как этим вопросом заинтересовались. По ее словам, она надеется, что, если стране угрожает какая-либо опасность, соответствующие органы разберутся в ситуации.



«По-моему, в их заявлении было однозначно указано, что их интересует, поэтому я не могу сказать ничего другого. Их интересовала моя речь в эфире [Инги] Григолии (прим. журналист). Вопросы касались исключительно этой темы. Допрос всегда касается фактических обстоятельств. Оценки и аргументы тоже могут быть интересны, но это не основное. Разумеется, на эти вопросы ответы никогда не даются. Сейчас процесс юридический, поэтому и поведение должно быть юридическим. Все факты, которые есть, если они существуют, доступны в публичном пространстве. Я - частное лицо и имею доступ только к информации, которая публично доступна. Возможно, у кого-то есть сведения из других источников, и это должны выяснить компетентные органы, поэтому вопросов здесь нет, это нормальный процесс. Честно говоря, я сказала это и в суде, могу повторить и сейчас - моя цель достигнута. Я хотела, чтобы, как в цивилизованных странах, кто-то сигнализировал об опасности, а следственные органы разбирались. Похоже, моя цель выполнена – они заинтересовались. Если стране угрожает опасность, надеюсь, что это выяснят. Если нет, то все будем благодарны, что вопрос изучен. Надо надеяться, что сейчас его изучат фундаментально, либо обнаружат проблему, либо нет», - заявила Хидашели.



На вопрос, не является ли допрос попыткой запугивания, бывший министр обороны ответила, что её «никто не сможет запугать».



«Не знаю, кто что пытается, но меня никак не запугать. Думаю, за эти 32 года, что меня видят на телеэкранах, это доказано. Действительно не вижу никакой проблемы в том, что тебя вызывают свидетелем по какому-либо вопросу», - подчеркнула экс-министр обороны Грузии.



Она уточнила, что не утверждала о подготовке террористов в Грузии: «Это филиал университета, не сам университет. К счастью, аккредитации у него нет, но в Грузии функционирует филиал, который требует контроля. Я нигде не говорила, что в Грузии готовят террористов. Подтверждаю, что именно за это этот университет санкционирован как минимум тремя странами - Канадой, Германией и США, и этот документ существует», - заявила Хидашели.





