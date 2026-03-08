Канделаки: Очевидно, что влияние Исламской республики Иран, к сожалению, зашло очень далеко

Очевидно, что влияние Исламской Республики Иран в Грузии, к сожалению, зашло очень далеко. Это проблема для Грузии. Реакции требует именно это, а не те публично известные факты, которые рассмотрены в одном или каком-то другом исследовании или статье, - об этом в беседе с журналистами заявил член «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгий Канделаки.



По его словам, серьёзной проблемой является то, что на проспекте Чавчавадзе, перед посольством Исламской Республики Иран, сотни граждан стоят с портретами аятоллы Хаменеи.



«Прежде всего, для меня было удивительным сам этот допрос и другие допросы, потому что без должного внимания остаётся не содержание того или иного исследования, а публично известные факты, которые в этом исследовании описаны.



Университет «Аль-Мустафа», который находится под санкциями из-за терроризма, широко известен, и по этому поводу в Конгрессе США неоднократно проводились слушания. Вчера мы увидели, что, оказывается, в Грузии существует большая сеть. Серьёзной проблемой является то, что на проспекте Чавчавадзе, перед посольством Исламской Республики Иран, сотни наших сограждан стоят с портретами аятоллы Хаменеи и кричат, что готовы выполнять его приказы. Какие приказы они готовы выполнять? Заявленной целью Хаменеи было уничтожение государства Израиль и убийство американцев. Те, кто вчера кричал это - граждане Грузии, которые, очевидно, подверглись индоктринации и искренне верят в то, что говорят. Если кто-то пойдёт и совершит что-то, что мы будем делать тогда? Поэтому очевидно, что влияние Исламской Республики Иран в Грузии, к сожалению, зашло очень далеко. Это проблема для Грузии. Реакции требует именно это, а не те публично известные факты, которые рассмотрены в одном или каком-то другом исследовании или статье», - заявил Канделаки.



Отвечая на вопрос, почему исследование было обнародовано именно сейчас, Канделаки отметил, что оно было готово несколько недель назад и находилось на стадии редактирования и верстки, поэтому его публикация в данный момент, это просто совпадение.



«Оно было опубликовано сейчас, потому что исследование было готово несколько недель назад и просто проходило этап редактирования и верстки. Это просто совпадение. Проблема – это опять же события, перечисленные в этом исследовании, и то, что на проспекте Чавчавадзе сотни наших сограждан кричат, что готовы выполнять приказы Хаменеи уже сейчас. Именно это и представляет непосредственную угрозу», - отметил Канделаки.





