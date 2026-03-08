Сепашвили: Была выражена готовность к подписанию нового стратегического соглашения между Грузией и США

Визит парламентской делегации в Вашингтон подходит к концу, у нас состоялось много позитивных встреч, на которых была выражена готовность к подписанию нового стратегического соглашения между Грузией и США, – заявила член партии «Сила народа» Эка Сепашвили.



По ее словам, новое соглашение будет отличаться конкретными результатами и четкими направлениями.



«На всех встречах мы отмечали, как с нашей стороны, так и со стороны Соединенных Штатов, что нас объединяет общие ценности, что является очень важной основой для развития политико-экономических, а также образовательных и культурных связей на соответствующем высоком уровне, что очень важно для укрепления отношений между людьми. На встречах также подчеркивался экономический потенциал Грузии, а также ее геостратегическое положение, благодаря которому Грузия может сыграть важную роль в реализации геостратегических проектов, в которых безусловно заинтересованы Соединенные Штаты, что будет способствовать развитию отношений между нашими государствами на основе взаимного сотрудничества и уважения», — сказала Сепашвили.





