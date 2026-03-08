Хидашели: Я никогда не говорила, что в Грузии готовят террористов

«Моя задача выполнена, если есть какая-либо угроза стране, будем надеяться, что это выяснят. Если угрозы нет, то мы все будем благодарны», — заявила Тина Хидашели после опроса в Тбилисском городском суде в рамках текущегося расследования СГБ Грузии.



Как отметила Хидашели, опрос в суде касался её заявления в связи с Ираном.



«Все существующие факты, если таковые имеются, находятся в открытом доступе. Я частное лицо, которое имеет доступ только к информации, находящейся в открытом доступе. У всех есть Интернет, Google и т. д. Вполне естественно, что они (СГБ) заинтересовались, понятно, ведь не исключено, что человек мог получить информацию из иных источников и это нужно выяснить, в этом нет проблемы, когда задают вопросы, это нормальный процесс…



Если какая-либо опасность угрожает стране, будем надеяться, что это выяснят. Если же нет, мы все поблагодарим за то, что это точно установлено и опасности не существует», — отметила Тина Хидашели.



По её словам, она нигде не говорила, что в Грузии готовят террористов.



«Иранский университет в связи с терроризмом, рекрутированием и т. д. находится под санкциями нескольких стран: Канады, США, Германии, этот список длинный. Это факт, это написано во всех документах. Что касается Грузии, я говорю, что, к счастью, он не получил аккредитации, но в Грузии действует его филиал, некое образование, к которому нужно присмотреться», — заявила Хидашели.



Напомним, Тина Хидашели заявила на телеканале «Пирвели», что «в Грузии действует так называемый университет, школа террористов, ректором которой был человек, объявленный преемником Али Хаменеи».





