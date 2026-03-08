|
|
|
Хидашели: Я никогда не говорила, что в Грузии готовят террористов
08.03.2026 18:06
«Моя задача выполнена, если есть какая-либо угроза стране, будем надеяться, что это выяснят. Если угрозы нет, то мы все будем благодарны», — заявила Тина Хидашели после опроса в Тбилисском городском суде в рамках текущегося расследования СГБ Грузии.
Как отметила Хидашели, опрос в суде касался её заявления в связи с Ираном.
«Все существующие факты, если таковые имеются, находятся в открытом доступе. Я частное лицо, которое имеет доступ только к информации, находящейся в открытом доступе. У всех есть Интернет, Google и т. д. Вполне естественно, что они (СГБ) заинтересовались, понятно, ведь не исключено, что человек мог получить информацию из иных источников и это нужно выяснить, в этом нет проблемы, когда задают вопросы, это нормальный процесс…
Если какая-либо опасность угрожает стране, будем надеяться, что это выяснят. Если же нет, мы все поблагодарим за то, что это точно установлено и опасности не существует», — отметила Тина Хидашели.
По её словам, она нигде не говорила, что в Грузии готовят террористов.
«Иранский университет в связи с терроризмом, рекрутированием и т. д. находится под санкциями нескольких стран: Канады, США, Германии, этот список длинный. Это факт, это написано во всех документах. Что касается Грузии, я говорю, что, к счастью, он не получил аккредитации, но в Грузии действует его филиал, некое образование, к которому нужно присмотреться», — заявила Хидашели.
Напомним, Тина Хидашели заявила на телеканале «Пирвели», что «в Грузии действует так называемый университет, школа террористов, ректором которой был человек, объявленный преемником Али Хаменеи».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна