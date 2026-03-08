Кобахидзе: Масштабная кампания по инвестициям в проект «Eagle Hills» в контексте «арабизации» провалилась

«Была проведена масштабная кампания в связи с инвестициями в проект «Eagle Hills» в контексте так называемой арабизации, которая провалилась, общественность убедилась в абсолютной реальности этих инвестиций и в том, что они принесут пользу экономическому развитию нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе дебатов на телеканале «Имеди».



По словам премьер-министра, дебаты дали возможность для обсуждения, и общественность получила гораздо больше информации об инвестициях в проект «Eagle Hills» и теме миграции.



«В таких условиях, когда люди отказываются от дебатов, видно, что они боятся дискуссии, и это стало очевидным. Тема миграции и проекта «Eagle Hills» очень актуальна, но общественность получала информацию по этому вопросу в режиме монолога. Когда с вами разговаривают в режиме монолога, естественно, невозможно получить полноценную информацию. Сегодня была возможность для дискуссии, и, наверное, общественность получила гораздо больше информации по обеим темам. Хорошо, что эта дискуссия прошла в основном в конструктивном ключе, и я уверен, что дебаты на телеканале «Имеди» будут продолжаться в таком же ключе.



Что касается миграции, демографии — это один из сложных и болезненных вопросов. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении, а также озвучили инициативы в этом отношении. Что касается инвестиций в «Eagle Hills», была проведена масштабная кампания в контексте так называемой арабизации, которая провалилась. Если арабским гражданам продано 8 из 257 домов, видно, что эта кампания была высосана из пальца. У нас также была возможность обсудить финансовую сторону вопроса, и, наверное, общественность убедилась в том, что эти инвестиции абсолютно реальны и принесут пользу экономическому развитию нашей страны», — сказал премьер-министр.





