Осуществлять полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния» будет Служба госаудита

09.03.2026 17:11





Полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния», вместо Национального агентства публичного реестра будут осуществляться Службой государственного аудита. Соответствующие законодательные изменения были представлены на сегодняшнем заседании Бюро парламента.



Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства.



В законопроекте указано, что физическое лицо, которое может обладать информацией, необходимой Службе госаудита для мониторинга финансовой деятельности политической партии, члена политической партии, избирательного субъекта или лица с заявленными партийно-политическими целями, и которое не явится в Службу государственного аудита, может быть вызвано на допрос магистратом-судьёй.





