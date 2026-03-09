Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Осуществлять полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния» будет Служба госаудита


09.03.2026   17:11


Полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния», вместо Национального агентства публичного реестра будут осуществляться Службой государственного аудита. Соответствующие законодательные изменения были представлены на сегодняшнем заседании Бюро парламента.

Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства.

В законопроекте указано, что физическое лицо, которое может обладать информацией, необходимой Службе госаудита для мониторинга финансовой деятельности политической партии, члена политической партии, избирательного субъекта или лица с заявленными партийно-политическими целями, и которое не явится в Службу государственного аудита, может быть вызвано на допрос магистратом-судьёй.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна