Гия Хухашвили явился на допрос в СГБ Грузии

10.03.2026 12:49





Эксперт Гия Хухашвили явился на допрос в Государственную службу безопасности Грузии. Перед входом в ведомство он отметил, что его вызов, вероятно, связан с заявлением, которое он сделал вчера в программе «360 градусов» на «Палитраньюс» относительно Ирана.



«Всё это служит запугиванию общества, чтобы заглушить тему. Я сказал, что риски серии терактов высоки. О Грузии [о начале] я не говорил, я говорил о регионе. Вы также могли видеть заявление посольства Израиля. Прошу прощения, но я еврей по происхождению, поэтому лично себя тоже считаю в зоне риска. Это заявление я сделал на основе анализа. Когда такие группы существуют в стране, риски всегда есть», - отметил Хухашвили.



Он также ответил на вопрос о возможности задержания, отметив, что не боится ареста:



«Меня не запугают, это знают, а кто-то, возможно, испугается. Исключить ничего нельзя. Ареста я точно не боюсь. Что если меня арестуют? Лягу и буду читать книги. Абсурд. Граждане Грузии ездили на подготовку. СГБ об этом знает лучше меня, спросите их. Есть группы, санкционированные из США, университет известен. Они имели активность и в Грузии. Вот о чём речь, больше ничего. Разве кто-то не знает этого? Все знают. Это публичная информация», - подчеркнул Хухашвили.





