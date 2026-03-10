Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Спикер парламента Грузии вновь атакует посла Германии


10.03.2026   12:53


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети прокомментировал информацию от Еврокомиссии о исключении порта Кулеви из 20-го пакета санкций и отметил, что посол Германии в Грузии Петер Фишер в этом случае также не извинится.

«Общепризнанная немецкая честность подразумевает, что в подобных ситуациях приносят извинения. Но в случае с господином Петером, видимо, сначала допускается манипуляция ложью, а затем - игнорирование правды. Основанный на правилах международный порядок действительно нарушен, но что, собственно, сталось с порядочностью?!» — написал Папуашвили, поделившись заявлениями Петера Фишера.

Напомним, что специальный представитель ЕС Дэвид О’Салливан направил письмо министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили, в котором сообщается, что Евросоюз не включил нефтяной терминал Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России.


