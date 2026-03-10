|
Кавелашвили встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ
10.03.2026 12:57
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро. Встреча состоялась в президентском дворце.
Как заявил на встрече Михаил Кавелашвили, он приветствует визит президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузию. Президент подчеркнул, что визит Пере Жоана Понса Сампьетро является хорошей возможностью для обсуждения актуальных вопросов и углубления будущего сотрудничества.
По информации администрации президента, на встрече также обсуждались текущие политические процессы в стране.
Президент отметил, что начиная с 2012 года Грузия была и остаётся твёрдым сторонником демократических принципов, прав человека и верховенства закона.
Он также подчеркнул, что Грузия неизменно действует как конструктивное и ответственное государство-участник, приверженное укреплению многостороннего сотрудничества и диалога.
