Кавелашвили встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

10.03.2026 12:57





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро. Встреча состоялась в президентском дворце.



Как заявил на встрече Михаил Кавелашвили, он приветствует визит президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузию. Президент подчеркнул, что визит Пере Жоана Понса Сампьетро является хорошей возможностью для обсуждения актуальных вопросов и углубления будущего сотрудничества.



По информации администрации президента, на встрече также обсуждались текущие политические процессы в стране.



Президент отметил, что начиная с 2012 года Грузия была и остаётся твёрдым сторонником демократических принципов, прав человека и верховенства закона.



Он также подчеркнул, что Грузия неизменно действует как конструктивное и ответственное государство-участник, приверженное укреплению многостороннего сотрудничества и диалога.







