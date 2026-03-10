Посол Эстонии покинет Грузию, но посольство продолжит работу в Тбилиси с временным поверенным

10.03.2026 13:03





Посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар покинет Грузию на текущей неделе, но посольство Эстонии в Тбилиси продолжит работать — ее возглавит временный поверенный в делах.



По ее словам, в конце 2025 года эстонские власти решили открыть 5 новых посольств (в том числе в Армении), «чтобы оптимизировать ресурсы, а также по многим другим причинам». И было решено, что Мардисалу-Кахар продолжит работать в Ереване.



По словам эстонского посла, «это самая важная причина», стоящая за ее отъездом в Армению.



«Однако, если вы спросите меня, отражает ли факт моего отъезда существующие отношения между Грузией и Эстонией, то, конечно, отражает. Я не могу этого скрывать. Так работает дипломатия. Я также хотела бы четко заявить, что Эстония не закрывает посольство в Грузии.





Уеду только я, но посольство останется, и оно продолжит свою работу. У нас здесь очень хорошая команда, и работой посольства будет руководить временный поверенный в делах Эстонии (Сharge d’affaires ad interim — ред.).



Взглянув на список дипломатических представительств в Таллине, вы увидите, что у Грузии также есть посольство в Таллине, которое возглавляет временный поверенный. Таково положение. Посольство останется в Грузии и продолжит свою работу», — заявила Марге Мардисалу-Кахар.



Дипломат подчеркнула, что отношения Эстонии с Арменией становятся все более активными, частыми, поэтому Таллину нужен представитель на местах, и «это действительно практично — открыть там посольство».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





