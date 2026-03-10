|
Рейсы из Израиля, Ирана и ОАЭ снова отменены — ситуация в грузинских аэропортах
10.03.2026 13:05
Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке большинство рейсов из региона в Тбилиси и Батуми по-прежнему отменены. По информации компании TAV Georgia, за последние 5 дней из Дубая (ОАЭ) было выполнено 5 рейсов (ночные рейсы не выполняются). Рейсы из Абу-Даби и Шарджи на данный момент остаются отменёнными.
Сегодня, 10 марта, в тбилисском аэропорту отменены регулярные рейсы из следующих городов:
Тель-Авив (4)
Тегеран (2)
Шарджа (2)
Кувейт (2)
Абу-Даби (1)
Доха (1)
Дубай (1).
Два рейса из Тель-Авива в Батуми также отменены сегодня.
Вместе с тем из Тбилиси в Тель-Авив выполняются эвакуационные рейсы, которыми граждане Израиля возвращаются на родину из Грузии. На 10 марта запланированы три таких рейса.
После 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана, десятки рейсов между Грузией и Ближним Востоком были отменены.
США и Израиль пока не называют сроков завершения военной операции.
