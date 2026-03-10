|
У президента ПА ОБСЕ проходит встреча с Народным защитником Грузии
10.03.2026 14:05
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро встречается с омбудсменом Грузии.
Встреча проходит в офисе аппарата омбудсмена, после чего Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сделает заявление для СМИ.
В рамках визита делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ уже провела встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с Михаилом Кавелашвили, министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе и представителями оппозиции.
Делегация прибыла в Грузию 8 марта и завершит визит сегодня. Делегацию возглавляет президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро. В состав делегации также входят: вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель в Южном Кавказе Луис Граса (Португалия), заместитель председателя Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросима Пейович (Черногория), заместитель председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр (Великобритания) и Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.
