У президента ПА ОБСЕ проходит встреча с Народным защитником Грузии

10.03.2026 14:05





Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро встречается с омбудсменом Грузии.



Встреча проходит в офисе аппарата омбудсмена, после чего Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сделает заявление для СМИ.



В рамках визита делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ уже провела встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с Михаилом Кавелашвили, министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе и представителями оппозиции.



Делегация прибыла в Грузию 8 марта и завершит визит сегодня. Делегацию возглавляет президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро. В состав делегации также входят: вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель в Южном Кавказе Луис Граса (Португалия), заместитель председателя Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросима Пейович (Черногория), заместитель председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр (Великобритания) и Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





