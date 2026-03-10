Омбудсмен Грузии встретился с делегацией ПА ОБСЕ

10.03.2026 15:38





По словам Народного защитника Грузии Леван Иоселиани, на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понс Сампьетро обсуждалась ситуация с правами человека в Грузии и развитие событий после протестных акций.



Как заявил в беседе с журналистами Иоселиани, речь также шла о законопроектах, которые власти недавно инициировали и приняли.



«Это была очень важная и интересная встреча. Их в основном интересовала информация о правах человека. Мы говорили об отчёте, который я представил парламенту в прошлом году и который касается событий, происходивших на улицах Тбилиси в декабре 2024 года, в том числе о положении людей, находящихся сегодня в заключении. Также речь шла о расследовании, начатом по этим делам, которое, к сожалению, до конца не доведено. По всем этим вопросам они получили от меня подробную информацию», - заявил омбудсмен.



Что касается позиций и оценок президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по словам Иоселиани, он не может о них говорить.



По словам Народного защитника, на встрече также говорили о гражданах, пострадавших во время акций, в том числе журналистах.



«Мне будет трудно озвучивать позицию за них, вероятно, они сами об этом скажут. Я могу говорить о той деятельности, которую веду как Народный защитник. Вы, вероятно, знаете, что я подал конституционный иск в суд, в котором потребовал изменить часть принятого законодательства, поскольку считаю, что оно не соответствует международным стандартам и Конституции Грузии. Конституционный иск касается законодательства, предусматривающего в случае повторного нарушения введение уголовной ответственности, запрет на ношение масок и т. д. Значительная часть нашей встречи была посвящена рассмотрению дел граждан, пострадавших в результате акций, в том числе журналистов, реакции государства на эти вопросы и нашей роли. По всем этим вопросам я предоставил им информацию», - заявил Иоселиани.



Кроме того, Леван Иоселиани говорил о последних законодательных изменениях и отметил, что аппарат Народного защитника также изучает недавно принятые законы, и если будет установлено, что они противоречат международным стандартам или Конституции, они будут обжалованы.



«Что касается последних изменений, работа по их изучению продолжается. Если мы увидим, что они также противоречат международным стандартам или нашей Конституции, конечно, они будут обжалованы», - заявил Иоселиани.



Вместе с тем, по словам омбудсмена, в последнее время выросла статистика применения административного ареста, и по этому вопросу у делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ также были вопросы.



«Случаи применения административного ареста увеличились по сравнению с предыдущими годами. Об этом также шла речь, был задан вопрос, часто ли сегодня суд применяет административный арест, и да - это действительно так. Я могу это подтвердить. Могу сказать, что в 2025 году административный арест как мера применяется чаще, чем это было в 2024 или 2023 годах», - заявил Иоселиани.





