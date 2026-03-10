Хухашвили сделал комментарий после допроса в СГБ

Вопрос касался моих публичных заявлений, в основном вчерашнего эфира на телеканале «Палитраньюс», где я говорил о возможных угрозах, которые на фоне этой войны могут быть реализованы со стороны Ирана, - заявил после допроса в Службе государственной безопасности Грузии эксперт Гия Хухашвили.



По его словам, когда с ним связались из СГБ, он сам не озвучивал эту информацию, поскольку хотел «спокойно прийти и поговорить», однако «информация утекла из службы безопасности», что, по оценке Хухашвили, является неправильным.



«Вопрос касался моих публичных заявлений, в основном вчерашнего эфира на «Палитраньюс», где я говорил о возможных угрозах, которые на фоне этой войны могут быть реализованы со стороны Ирана. Власти считают, что тревога, вызванная этими заявлениями, наносит ущерб государственным интересам. Я считаю, что дело обстоит наоборот. Лучше, чтобы мы немного встревожились, но была обеспечена государственная безопасность. В этом вопросе мы не сошлись, в остальном разговор был конструктивным.



Причиной моего определённого раздражения стало то, что когда со мной связались из СГБ, я не разглашал эту информацию, потому что хотел спокойно прийти и поговорить, но почему-то эта информация была распространена. Я её не распространял, соответственно, утечка произошла из самой службы безопасности, что, по моему мнению, неправильно», - заявил Хухашвили.



Он также отметил, что его публичные заявления направлены на то, чтобы Служба безопасности смогла предотвратить те риски, о которых идёт речь.



«[Обвинения] основываются на том, что если в Грузии действуют схемы нелегального реэкспорта, то без покровительства властей это невозможно.



Угрозы исходят не только из заявлений, но гораздо большие угрозы связаны с тем, что может произойти на фоне этой войны. Идеального ничего нет - между двумя зол нужно выбирать меньшее. Мои публичные заявления как раз направлены на то, чтобы служба безопасности смогла предотвратить те риски, о которых говорю и я», - заявил Гия Хухашвили.



Говоря на эту тему, эксперт также отметил, что его публичные заявления опирались на уже распространённую информацию, и если бы у него была эксклюзивная информация, он сам сообщил бы её СГБ Грузии.



«Мои заявления касались только того, что уже было распространено. Я не мог сообщить СГБ ничего нового. Если бы у меня была какая-то эксклюзивная информация, я, конечно, в первую очередь, сказал бы об этом Службе безопасности. Я говорил, исходя из той публичной дискуссии, которая велась в обществе», - пояснил Хухашвили.



По его словам, СГБ должна выстроить определённый тип коммуникации с обществом вокруг этой темы.



«Когда вы вызываете на допрос людей, которые делают публичные заявления, у вас должны быть ответы и на те вопросы, которые звучат, например, по поводу университета «Аль-Мустафа», существует он или нет. Когда начнётся реагирование на основные угрозы, это само по себе станет ответом на вопросы, что в их же интересах. Необходимо выстроить определённую коммуникацию с обществом. В обществе не должно оставаться ощущение, что расследование ведётся только для того, чтобы всё это замять. Основная часть расследования касается возможных угроз, исходящих из Ирана. Иран угрожает всему миру: «Мы придём в ваши дома». Пусть таким домом не станет моя родина - Грузия», - заявил Хухашвили.





