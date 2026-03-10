Ника Гварамия: Мы допускаем ошибки и, вероятно, еще допустим, но главное, признавать и исправлять их

10.03.2026 17:35





Никто не говорил, что жизнь альянса будет лёгкой - Мы допускаем ошибки и, вероятно, ещё допустим, но главное, признавать и исправлять их, - так в социальной сети заявление партии «Единое национальное движение» прокомментировал лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



«Именно это, а не безошибочность, отличает ответственную политическую силу. Лично для меня это заявление является успехом альянса и очень радует», - написал Ника Гварамия.



Напомним, что сегодня «Национальное движение» распространило заявление, в котором говорится, что они дистанцируются от любых нападок на партии-партнёры и призывают всех членов и сторонников партии соблюдать правила соглашения и направить усилия на усиление «Альянса оппозиции».



Ранее один из лидеров «Национального движения» Петре Цискаришвили поделился постом гражданина, в котором критиковалась партия «Площадь свободы». При публикации поста Петре Цискаришвили написал: «Их уже нельзя назвать даже латентными - эти люди являются частью коллективного «Коцистана»! (прим. ред. «коцы» (жарг. - представители правящей партии, «Коцистан» – страна «коцев»)».



В комментариях к этому посту Петре Цискаришвили и одна из лидеров партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили вступили в словесную перепалку.



Тамар Черголеишвили в комментариях отметила, что Петре Цискаришвили нарушает соглашение. «Когда что-то подписываешь, потом это нужно соблюдать!» - написала Черголеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





