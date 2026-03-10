Апелляционный суд оставил в силе решение по делу Саакашвили

Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда, согласно которому бывший президент Михаил Саакашвили и бывший начальник Службы государственной охраны Теймураз Джанашия обязаны выплатить в государственный бюджет 8 392 827 лари.



Решение Тбилисского городского суда сторона защиты обжаловала в Апелляционном суде.



В частности, городской суд определил, что Михаил Саакашвили и Теймураз Джанашия должны в общей сложности выплатить в государственный бюджет 8 392 827 лари. При этом, помимо этой суммы, Михаилу Саакашвили дополнительно была назначена выплата ещё 631 540 лари.



Напомним, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и бывшему начальнику Службы государственной охраны Теймуразу Джанашия было предъявлено обвинение по статье 182-й, часть 2-я и 3-я Уголовного кодекса Грузии - противоправное присвоение крупной суммы денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По данному делу Михаил Саакашвили был приговорён к 8 годам лишения свободы, а Теймуразу Джанашия назначен штраф в размере 300 000 лари, после чего государство начало против них гражданский иск в суде с целью взыскания растраченных средств, сумма которых составляет около 9 миллионов лари.





