Делегация Монголии посетила Грузию для обмена опытом борьбы с курением


10.03.2026   19:10


Делегация Великого Государственного Хурала Монголии прибыла в Грузию по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель визита — обмен опытом успешных реформ Грузии в области борьбы с табакокурением, сообщает парламент.

Члены делегации встретились с председателем парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Зазой Ломинадзе. По его словам, Монголия в настоящее время разрабатывает собственное антитабачное законодательство, которое планирует принять на весенней сессии.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Монголии приехать в Грузию, чтобы поделиться нашим опытом. Их интересовало, как действовать и на чем сосредоточиться для доработки и дальнейшего обеспечения соблюдения закона», — отметил Заза Лиминадзе.

Грузия приняла закон о борьбе с табаком в 2018 году. Парламент заявляет, что с тех пор курение было значительно ограничено в закрытых общественных местах, реклама была запрещена, а санкции ужесточены.


