|
|
|
Делегация Монголии посетила Грузию для обмена опытом борьбы с курением
10.03.2026 19:10
Делегация Великого Государственного Хурала Монголии прибыла в Грузию по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель визита — обмен опытом успешных реформ Грузии в области борьбы с табакокурением, сообщает парламент.
Члены делегации встретились с председателем парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Зазой Ломинадзе. По его словам, Монголия в настоящее время разрабатывает собственное антитабачное законодательство, которое планирует принять на весенней сессии.
«Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Монголии приехать в Грузию, чтобы поделиться нашим опытом. Их интересовало, как действовать и на чем сосредоточиться для доработки и дальнейшего обеспечения соблюдения закона», — отметил Заза Лиминадзе.
Грузия приняла закон о борьбе с табаком в 2018 году. Парламент заявляет, что с тех пор курение было значительно ограничено в закрытых общественных местах, реклама была запрещена, а санкции ужесточены.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна