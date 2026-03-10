Делегация Монголии посетила Грузию для обмена опытом борьбы с курением

10.03.2026 19:10





Делегация Великого Государственного Хурала Монголии прибыла в Грузию по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель визита — обмен опытом успешных реформ Грузии в области борьбы с табакокурением, сообщает парламент.



Члены делегации встретились с председателем парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Зазой Ломинадзе. По его словам, Монголия в настоящее время разрабатывает собственное антитабачное законодательство, которое планирует принять на весенней сессии.



«Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Монголии приехать в Грузию, чтобы поделиться нашим опытом. Их интересовало, как действовать и на чем сосредоточиться для доработки и дальнейшего обеспечения соблюдения закона», — отметил Заза Лиминадзе.



Грузия приняла закон о борьбе с табаком в 2018 году. Парламент заявляет, что с тех пор курение было значительно ограничено в закрытых общественных местах, реклама была запрещена, а санкции ужесточены.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





