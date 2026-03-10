Депутат «Грузинской мечты» раскритиковал резолюции Европарламента

кая сторона уважает установленные правила передвижения.



«В отличие от Брюсселя, мы уважаем правила, которые действуют в отношении передвижения в Европейский союз. Там, где требуется виза — будем ехать с визой, где действует безвизовый режим — будем въезжать без визы. Мы не собираемся, в отличие от Брюсселя, злоупотреблять этими правилами или использовать их недобросовестно», — заявил Махашвили.



Он также отметил, что ни один из его коллег не находится под санкциями со стороны Европейского союза.



«Со стороны ЕС ни один из моих коллег не находится под санкциями. Многие европейские депутаты сами рассматривают эти резолюции как макулатуру. Мы не собираемся куда-то проникать через границы тайком», — сказал он.



Контекст



Заявление прозвучало на фоне напряжённых отношений между Тбилиси и европейскими институтами. Европарламент в последние годы неоднократно принимал резолюции с критикой грузинских властей, включая рекомендации о введении персональных санкций против отдельных представителей правящей партии.



В «Грузинской мечте» такие резолюции называют политически мотивированными и не имеющими юридической силы, поскольку решения о санкциях принимаются не Европарламентом, а институтами ЕС и государствами-членами.





