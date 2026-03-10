ЕНД: Мы дистаницируемся от любых нападок на партии-партнеры

Мы дистанцируемся от любых нападок на партии-партнёры и призываем всех членов и сторонников партии соблюдать правила соглашения и направить все усилия на усиление «Альянса оппозиции», целью которого - покончить с диктаторским режимом Иванишвили, - говорится в заявлении, распространённом «Национальным движением».



Как отмечается в заявлении, опубликованном на странице партии в Фейсбук, «Единое национальное движение» привержено достигнутому соглашению, что исключает «любые формы нападок на субъекты-партнёры».



«2 марта 2026 года демократические политические партии подписали соглашение о создании «Альянса оппозиции», которое определяет наше общее видение, стратегию и цели в борьбе против режима Иванишвили.



Соглашение также определяет принципы взаимоотношений и поведения партий, которые обязывают подписавшие его партии воздерживаться от публичных заявлений, направленных на делегитимацию других партий-членов альянса, обвинений в сговоре с режимом и внешними врагами Грузии, взаимных обвинений и клеветы, а также любых нападок и дискредитации.



Мы хотим чётко заявить: «Единое национальное движение» привержено достигнутому соглашению, что исключает любые формы нападок на партнёрские субъекты.



