Социальное кафе Pelamushi открылось в Тбилиси

10.03.2026 16:23





Социальное кафе Pelamushi открылось в Тбилиси. Там работают люди с ментальными особенностями и подают знаменитый грузинский десерт



Кафе Pelamushi открылось в Ваке, на улице Закария Палиашвили, 60, 10 марта. Это социальный проект для трудоустройства людей с ментальными особенностями и ограниченными возможностями здоровья.



Идея. Создатели кафе Pelamushi опирались на опыт кафе Rhea's Squirrel, которое работало в Тбилиси несколько лет назад, а также на опыт инклюзивных проектов в Петербурге, в первую очередь — кафе «Огурцы».



«Прежде чем начать, мы обратились в Дом социальной терапии, дневной центр для взрослых людей с ментальными особенностями, где подопечные работают в творческих мастерских. Проект трудоустройства особых людей — наш совместный», — рассказала Paper Kartuli директор кафе Ольга Пивоварова.



Дом социальной терапии работает в Тбилиси с 1990-х годов, и идея создать место для встреч, выставок и тренингов там появилась давно, но реализовать ее не получалось. «Pelamushi воплотили в жизнь нашу мечту... Мы не могли это сделать своими силами, потому что много сил уходило нашу основную работу — социальную терапию и поддержку подопечных. Мы очень благодарны тем, кто запустил это кафе, и приглашаем вас всех, как участники инициативы и партнеры», — сказала Paper Kartuli социальный терапевт, член правления Дома социальной терапии Лия Асанишвили.



Сейчас в кафе работают шесть сотрудников, трое из которых — подопечные Дома социальной терапии: Нато, Ника и Дато. По словам Ольги Пивоваровой, они работают по две смены в неделю по четыре часа, поскольку быстрее устают. «Четвертый особый парень у нас работает на кухне. Гио работает по 10 часов с огромным удовольствием и всегда перед уходом говорит: «Ну что, хорошо повеселились». Если бы мы ему разрешили, он бы работал, наверное, вообще без выходных, столько у него энтузиазма», — говорит директор кафе.



Особенности. Каждый день в 15:00 часов вся команда кафе обедает в зале. Сложные горячие блюда в Pelamushi в это время не подают, но наливают кофе и предлагают десерты. По словам Ольги Пивоваровой, создателям кафе важно, чтобы у команды был «нормальный перерыв и все могли посидеть, как и гости, за столом в красивом кафе».



Меню. В Pelamushi подают европейские завтраки целый день, в том числе такие блюда, как яйца бенедикт, пшенку с зеленым маслом и сыром, омлеты, шакшуку, брускетты с паштетом.



В кафе также есть недорогие ланчи, которые будут регулярно обновляться: в планах делать итальянские, немецкие, французские, азиатские, средиземноморские кулинарные недели.



Но главное — это грузинский десерт пеламуши, в честь которого называется кафе. «Это нелюбимый пасынок грузинской кухни, который каждый здесь пробовал в детстве в семейном кругу, но потом мало кто любит заказывать их в кафе... Если вы пробовали пеламуши и вам не очень зашло, попробуйте еще раз: это того стоит», — рассказала Ольга Пивоварова.



В Pelamushi над рецептом работали несколько месяцев и подают этот десерт с муссом из надуги, мацони и сливок на подложке из сдобной крошки с орехами в соленой карамели. Тут можно попробовать виноградный, гранатовый и пеламуши манго-маракуйя.





