Госдеп США обновил данные по рекомендациям для путешествия - Грузия остается страной первого уровня безопасности
10.03.2026 15:42
Государственный департамент США опубликовал обновлённые данные по рекомендациям и ограничениям для путешествий в различные страны мира.
На карте Грузия по-прежнему отмечена как страна первого уровня безопасности, где гражданам США при поездках рекомендуется соблюдать стандартные меры безопасности.
Однако отмечается, что в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии действует уровень безопасности 4, и поездки в эти регионы невозможны из-за высокого риска криминала, гражданских беспорядков и мин. В этих регионах находятся вооружённые силы России. Трудно определить административные границы, поэтому передвижение в этих зонах может повлечь за собой задержание или штраф.
На обновлённой карте Государственного департамента изменены статусы безопасности в Турции, Ираке, Саудовской Аравии и, в целом, в странах Ближнего Востока.
