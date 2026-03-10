Мачавариани: единственной гарантией мира является «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и оказанное влияние, наша команда не сделала ни одного шага назад и действует исключительно в соответствии с национальными интересами нашей страны. Всё это было бы невозможно без поддержки грузинского народа», — написал в соцсети первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.



Мачавариани прокомментировал данные Государственного департамента США, согласно которым, Грузия является самой безопасной страной для путешествий в регионе.



По его оценке, единственным гарантом мира и стабильности в Грузии является Грузинская мечта под руководством Бидзины Иванишвили, и, несмотря на то, что в регионе происходит столько несчастий, страна сохраняет мир.



«Благодаря нашей национальной, осторожной, прагматичной и гибкой политике Грузия считается одной из безопаснейших стран в мире. Когда рядом с нами столько несчастий, мы сохраняем мир.



Единственным гарантом мира и стабильности в Грузии является Грузинская мечта под руководством Бидзины Иванишвили! Тем, кто ещё не осознал этот факт, уже действительно пора просто начать думать», — написал Леван Мачавариани.





