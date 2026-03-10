Бочоришвили: Грузия неоднократно подтверждала свою приверженность предотвращению обхода международных санкций

«Я хотела бы выразить нашу искреннюю благодарность за успешное сотрудничество между Грузией и Евросоюзом в последние годы в предотвращении обхода санкций ЕС, основанное на взаимном доверии и прозрачности», — говорится в письме министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, направленном специальному представителю ЕС по санкциям Дэвиду О’Салливану.



В письме главы грузинского МИД от 18 февраля отмечается, что Грузия неоднократно подтверждала свою непоколебимую приверженность предотвращению обхода международных санкций, введённых в ответ на агрессию России против Украины.



«В этом контексте я хотела бы коснуться возможного включения порта Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций Совета Европы. Грузия неоднократно подтверждала свою непоколебимую приверженность предотвращению обхода международных санкций, введённых в ответ на агрессию России против Украины. В этой связи нашим правительством был внедрён комплексный режим соответствия на основе оценки рисков во всех портах, обеспечивающий строгое применение превентивных мер, таких как обязательная предварительная проверка, подтверждение владения бенефициарами, проверка страховых и классификационных обществ, анализ истории AIS, межведомственная координация и отказ в доступе в порт при выявлении рисков санкций. С 2022 по 2026 годы в связи с обеспокоенностью по поводу санкций 55 судам было отказано во входе в грузинские порты; более 2 500 санкционированных грузов были возвращены; а в более чем 1 750 экспортных и реэкспортных операций было отказано», — говорится в письме.



Кроме того, как отмечает Мака Бочоришвили в письме Дэвиду О’Салливану, важно, что в порту Кулеви не зафиксированы подтверждённые случаи обхода санкций, нерегулярных перевозок или нарушений ограничительных мер ЕС.



«Кроме того, грузинские власти никогда не получали официальных уведомлений, выражающих обеспокоенность или указывающих на несоблюдение в этом отношении. Также важно отметить, что терминал Кулеви, управляемый дочерней компанией азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR — Black Sea Terminal Ltd., играет значительную роль в энергетическом коридоре стран Каспийского бассейна. Он способствует диверсификации энергетических маршрутов, укрепляет устойчивость логистики Чёрного моря и поддерживает более широкий контекст Среднего коридора. Любые ограничительные меры в отношении этого терминала окажут существенное влияние не только на Грузию, но и на инфраструктуру энергетического экспорта Азербайджана, особенно учитывая, что диверсификация энергетики остаётся главным стратегическим приоритетом для ЕС. От имени правительства Грузии ещё раз подтверждаю нашу твёрдую приверженность управлению рисками, возникающими из обманных морских практик. Грузия по-прежнему полностью привержена комплексным мерам скрининга и соответствия на основе оценки рисков, направленным на идентификацию и предотвращение деятельности «теневых флотов» и судов, санкционированных ЕС, с строгим соблюдением резолюции IMO A.1192(33) и приложения XLII Регламента Совета (ЕС) №833/2014. Мы не допускали и не планируем допускать в наши порты суда, санкционированные ЕС, и будем продолжать активно поддерживать международные усилия по борьбе с практикой «теневых флотов»», — говорится в письме.



Министр иностранных дел Грузии также отмечает, что страна ещё больше укрепила сотрудничество для обеспечения соблюдения санкций:



«После вашего визита в Грузию мы усилили сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций, создав каналы коммуникации между Службой налогов Министерства финансов Грузии и соответствующими органами ЕС — TAXUD, FISMA, FPI, JUST и TRADE, что способствует мониторингу и обеспечению соблюдения ограничительных мер против Российской Федерации, быстрому обмену информацией и взаимопомощи, с регулярными обновлениями и периодическим обменом данными о реализации, включая операции под усиленным контролем. Параллельно, как бенефициар проекта Black & Caspian Sea II (BCSEAII), Грузия участвует в двустороннем обмене данными T-AIS с государствами-членами ЕС через сервер SafeSeaNetMediterranean (MAREZ:), что усиливает морскую ситуационную осведомлённость, выявление аномалий и координацию по индикаторам риска через перекрёстную проверку данных AIS и заявленных маршрутов. Для дальнейшей институционализации и усиления этих усилий правительство Грузии предлагает создать структурированный оперативный канал с ЕС, включая назначение контактных лиц, своевременные пояснения по каждому случаю и систему обратной связи по эффективности мер и решений, принятых грузинскими властями. Мы по-прежнему уверены, что чёткая позиция Грузии и продемонстрированная нами приверженность строгому соблюдению ограничительных мер ЕС помогут Европейской комиссии вновь рассмотреть вопрос о включении порта Кулеви в список санкций», — говорится в письме.



В письме специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана, которым он уведомил министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили о том, что ЕС исключил нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета санкций, также говорится: «Я приветствую обязательство грузинских властей не допускать захода или обслуживания судов, санкционированных ЕС, в грузинские порты».







