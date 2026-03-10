Великобритания предупреждает лиц, сотрудничающих с подсанкционными телеканалами Imedi TV и Post TV

Еще одно предупреждение из Великобритании: государственный министр, баронесса Дженни Чапман, объявила о принятии строгих мер против организаций, действующих в Грузии, которые способствуют дестабилизации Украины и распространяют российскую пропаганду.



Заявление было направлено министром в ответ на вопросы, заданные на прошлой неделе баронессе Карран, члену британского парламента.



Британский депутат Дженни Чапман спросила: «Планируют ли они принять дальнейшие меры против грузинских чиновников, которые продолжают сотрудничать с недавно попавшими под санкции грузинскими телекомпаниями Imedi TV и Post TV?»



Соединенное Королевство занимает жесткую позицию в отношении тех, кто способствует дестабилизации Украины, в том числе против организаций, действующих в Грузии и использующих дезинформацию, связанную с Россией. «Наша давняя политика заключается в том, чтобы не комментировать возможные цели будущих санкций, поскольку подобное заявление может ослабить их эффективность», — говорится в ответном письме британского государственного министра.



Напомним, что 24 февраля Соединенное Королевство ввело санкции против пропагандистских телеканалов «Грузинской мечты» — Imedi и Post TV.





