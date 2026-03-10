|
|
|
Веймарский треугольник: Новыми регуляциями власти Грузии сознательно нарушают обязательства
10.03.2026 22:02
Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) распространили совместное заявление в связи с принятием парламентом Грузии законодательных поправок о иностранном финансировании и политической деятельности.
В заявлении отмечается, что министры иностранных дел стран Веймарского треугольника выражают сожаление по поводу принятия парламентом Грузии 4 марта нового законодательства о иностранном финансировании и политической деятельности, что, по их оценке, «подтверждает всё более репрессивный подход властей Грузии к гражданскому обществу».
«Мы полностью поддерживаем заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности от 6 марта 2026 года. Новые поправки до беспрецедентного уровня расширяют государственный контроль над политической и общественной деятельностью в Грузии и посягают на свободу объединений и выражения. Они ослабляют верховенство закона и усиливают давление на независимое гражданское общество, в частности на независимые СМИ, правозащитников, экспертов и поставщиков услуг», - говорится в заявлении.
Согласно документу, «этими новыми регуляциями власти Грузии сознательно нарушают обязательства, взятые страной перед Европейским союзом, в частности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС».
«Напоминаем, что курс, взятый правительством Грузии с 2024 года, привёл к фактической остановке процесса её вступления в Европейский союз, как это трактуется в заключениях Совета Европы 2024 года и подтверждено в отчёте Европейской комиссии о расширении за 2025 год.
Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку грузинского народа и организаций гражданского общества, которые неустанно работают ради демократического и европейского будущего Грузии. Мы также вновь подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах», - говорится в заявлении.
|
|
|
