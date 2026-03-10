Делегация ПА ОБСЕ запросила разрешение на посещение заключенных за политическую деятельность

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил, что они запросили разрешение на посещение заключённых, в том числе встречу с лауреатом Премии Сахарова, однако получили отказ.



«Мы попросили разрешение посетить заключённых, особенно встретиться с лауреатом Премии Сахарова. Эта просьба была передана премьер-министру, президенту, министру внутренних дел и председателю парламента. Ответ был отрицательным, и мы принимаем это», — сказал Понс.



Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько серьёзна ситуация в Грузия и направлены ли принятые в последнее время законы на ограничение свободы слова, он отметил, что, по словам некоторых сторон, ситуация в стране по сравнению с 2024 годом как минимум не улучшилась.



«Сегодня от некоторых сторон мы услышали, что ситуация по сравнению с 2024 годом, по крайней мере, не улучшилась. Мы также сказали премьер-министру и председателю парламента, что одним из шагов, который они должны предпринять, является рассмотрение вопроса об освобождении заключённых, отбывших более 50% срока наказания», — заявил Понс.



На вопрос журналиста о том, являются ли задержанные политическими заключёнными, Пере Хуан Понс отметил, что это не ему решать.



«Не мне судить, являются ли они политическими заключёнными. Я могу лишь сказать, что они находятся в заключении из-за действий, связанных с политической деятельностью. Мы присутствовали при диалоге, в ходе которого оппозиционные партии, гражданское общество и правительство общались друг с другом при нашем посредничестве.



