Президент ПА ОБСЕ: Это был откровенный и продуктивный визит

10.03.2026 22:17





Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро заявил журналистам, что одним из главных результатов визита стало то, что им удалось поговорить со всеми сторонами.



По его словам, Парламентская ассамблея в течение шести–семи месяцев работала со всеми сторонами, и то, что было представлено в последние два дня, является результатом именно этой многомесячной работы.



Также он отметил, что на встречах, проведённых в Грузия, были подняты все важные вопросы, в том числе акцент был сделан на отсутствии диалога.



По словам президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вопрос отсутствия диалога они подняли на встречах с премьер-министром, президентом, председателем парламента, а также с представителями оппозиции.



«Прежде всего хочу сказать, что это был откровенный и продуктивный визит. Второй важный момент — уже в первый день мы встретились с вынужденными переселенцами, которые до сих пор не могут вернуться домой.



Для нас было крайне важно быть рядом с этими людьми. Эта организация является парламентской ассамблеей, объединяющей более 300 парламентариев, однако её главная цель — защита интересов населения. Мы представляем более одного миллиарда человек, и в Международный женский день для нас было особенно важно быть рядом именно с этими людьми.



Одним из главных результатов визита стало то, что нам удалось поговорить со всеми сторонами. В течение последних шести–семи месяцев Парламентская ассамблея работала со всеми сторонами. То, что вы увидели в последние два дня, — результат этой работы. Нам удалось встретиться почти со всеми оппозиционными партиями, а также с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и председателем парламента и поднять все важные вопросы. Мы говорили об отсутствии диалога, о бойкоте и о насилии. Наша организация осуждает любые проявления насилия, однако демократические системы также должны защищать права граждан. Вопрос отсутствия диалога мы подняли на встречах с премьер-министром, президентом, спикером парламента и оппозицией. И должен сказать — в этой стране диалога нет. У нас могут быть разные взгляды, но нашей опорой является доклад 2024 года, и мы считаем, что необходимо совместно работать над выполнением его рекомендаций», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





