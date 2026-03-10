Глава МИД Грузии: не было оснований для включения в 20-й пакет санкций порта Кулеви

10.03.2026 22:18





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала решение ЕС не вводить в 20-й пакет антироссийских санкций грузинского порта Кулеви.



Министр подчеркнула, что с первого дня, когда было об этом намерении заявлено, Тбилиси потребовал представить, что послужило основанием для этого, чего, продолжила Бочоришвили, «не могло быть представлено».



Глава МИД отметила, что вместо этого Тбилиси еще раз показал Еврокомиссии, какие шаги предпринимает Грузия, чтобы не допускать использования территории страны в обход санкций против РФ.



Бочоришвили заявила, что грузинская сторона не брала на себя никаких дополнительных обязательств в обмен на исключение порта Кулеви из пакета санкций.



Полученное от спецпредставителя ЕС по санкционной политике письмо министр назвала «важным» шагом, подчеркнув, что Тбилиси продолжит работать с Еврокомиссией по этому вопросу.



«Нет никакого доказательства, которое оправдывало бы включение этого вопроса в пакет санкций ЕС, а при отсутствии или непредставлении каких-либо доказательств, естественно, было бы невозможно включить его в пакет санкций. В связи с этим у меня было интенсивное общение с Европейской комиссией…



<…> Нет никаких дополнительных обязательств; они приветствуют то, что существовало на протяжении всего времени — то, что Грузия делала и выполняет. И единственное, что было содержанием коммуникации с Еврокомиссией <с нашей стороны>, — это то, что нас интересовали основания <подобного решения Брюсселя>. Такие основания со стороны Европейской комиссии предоставлены не были — их нет», — заключила Бочоришвили.



Отметим, в Брюсселе решили не вносить в 20-й пакет антироссийских санкций грузинский порт Кулеви.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





