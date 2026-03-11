Генсек «Лело»: необходимо использовать все возможности и формы диалога

Генеральный секретарь партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе заявил о необходимости использовать все возможные формы и механизмы диалога для преодоления политического кризиса в стране. Купрадзе прокомментировал заявление делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что отсутствие политического диалога в Грузии является серьёзным препятствием для стабильности и решения проблем в стране.



«ОБСЕ не является исключением среди тех, кто понимает, что в Грузии существует крайне тяжёлый политический кризис, созданный партией «Грузинская мечта»…



Всему этому требуется соответствующее решение. Это означает возвращение полноценного политического процесса и коммуникации, что необходимо для выхода из кризиса, особенно в условиях, когда в регионе происходят тяжёлые конфликты и политические противостояния. В такой ситуации стабильность политического пространства внутри страны имеет важное и решающее значение.



Для этого необходимо использовать все возможности и формы диалога. Чтобы преодолеть этот кризис, нужно решить две главные проблемы: вопрос справедливых выборов, а также освобождение политических заключённых и прекращение политических дел и процессов в политическом поле. Диалог вокруг этих двух вопросов и консолидация общества мы считаем решающими», — заявил Купрадзе.



Напомним, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что отсутствие политического диалога в Грузии является серьёзным препятствием для стабильности и решения проблем в стране.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро призвал все стороны к конструктивному участию и началу прямой коммуникации, направленной на восстановление диалога.





